Суд возобновил заседание по делу экс-беркутовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева возобновил после перерыва заседание по делу пяти экс-беркутовцев. Об этом сообщил судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
Сейчас Святошинский суд обновляет связь с Ростовским райсудом России.
После налаживания связи уточнят дату проведения следующего заседания.
Напомним, Святошинский районный суд Киева предложил перенести рассмотрение дела в отношении экс-беркутовцев на 28 ноября.