Суд почав допит екс-командувача ВМС у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього командувача Військово-морських сил України Юрія Ільїна у справі за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошено продовженим", - сказав головуючий у процесі судді Владислав Дев'ятко.
Нагадаємо, на попередньому засіданні 18 квітня суд допитав як свідка народного депутата Михайла Добкіна.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.