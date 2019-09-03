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Суд переніс засідання у справі глави "ЦВК ДНР"

Суд переніс засідання у справі глави "ЦВК ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс засідання у справі керівника так званої "ЦВК ДНР" Романа Лягіна, який підозрюється у тому, що у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум "ДНР". Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

"Засідання перенесли на 1 листопада на 15:00 через ознайомлення з матеріалами справи", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої "ЦВК ДНР" взято під варту без права внесення застави.

Як повідомлялося раніше, ГПУ та СБУ затримали керівника "Центральної виборчої комісії ДНР". Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада.

Українські Національні Новини

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