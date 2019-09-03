Суд перенес заседание по делу главы "ЦИК ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя так называемой "ЦИК ДНР" Романа Лягина, который подозревается в том, что в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум "ДНР". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Заседание перенесли на 1 ноября на 15:00 из-за ознакомления с материалами дела", - сказали в пресс-службе.
Напомним, решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой "ЦИК ДНР" взяли под стражу без права внесения залога.
Как сообщалось ранее, ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР". Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена.