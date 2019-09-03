Суд перенес заседание по делу главы "ЦИК ДНР"

"Заседание перенесли на 1 ноября на 15:00 из-за ознакомления с материалами дела", - сказали в пресс-службе.

Напомним, решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой "ЦИК ДНР" взяли под стражу без права внесения залога.

Как сообщалось ранее, ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР". Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена.