Суд не визнав протиправною бездіяльність мера Львова щодо проблем Грибовицького сміттєзвалища

У п’ятницю 25 листопада до Львівського апеляційного адміністративного суду направлено апеляційну скаргу на рішення Львівського окружного адміністративного суду від 10 листопада, яким прокуратурі області відмовлено у визнанні протиправною бездіяльність міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо вирішення проблеми Грибовицього сміттєзвалища. А саме, незакриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону та будівництва на ній сміттєпереробного заводу, тощо.

Нагадаємо, що в поточному році прокуратурою Львівської області вкотре було подано позовну заяву до міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання протиправною бездіяльність та зобов’язання до вчинення дій.

На цей раз суд підтримав позицію прокуратури та зобов’язав виконавчий комітет ЛМР припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Водночас, цим же судом прокуратурі відмовлено у визнанні протиправною бездіяльність міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо вжиття заходів для вирішення зазначених питань.

З огляду на це, прокуратурою Львівської області у цій частині вказане рішення суду оскаржено.