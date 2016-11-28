Суд не признал противоправной бездеятельность мэра Львова по проблемам Грибовичской свалки

В пятницу 25 ноября до Львовского апелляционного административного суда направлено апелляционную жалобу на решение Львовского окружного административного суда от 10 ноября, которым прокуратуре области отказано в признании противоправной бездеятельность городского головы г. Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета по решению проблемы Грибовичской свалки. А именно, незакрытие Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для нового полигона и строительства на нем мусороперерабатывающего завода, и тому подобное.

Напомним, что в текущем году прокуратурой Львовской области в очередной раз было подано исковое заявление к мэру г. Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета о признании противоправной бездеятельность и обязательство к совершению действий.

На этот раз суд поддержал позицию прокуратуры и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки. В то же время, этим же судом прокуратуре отказано в признании противоправной бездеятельность городского головы г. Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета о принятии мер для решения указанных вопросов.

Учитывая это, прокуратурой Львовской области в этой части указанное решение суда обжаловано.