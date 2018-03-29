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Суд дозволив Савченко перебувати на засіданні поза скляним боксом

Суд дозволив Савченко перебувати на засіданні поза скляним боксом

Київ • УНН

 • 11165 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Апеляційний суд Києва дозволив народному депутату Надії Савченко при розгляді її скарги та адвокатів на арешт перебувати за межами скляного боксу, передає кореспондент УНН.

"Суд дозволив підозрюваної Савченко на час судового засідання перебувати поза межами скляного боксу поруч із своїми адвокатами для забезпечення її прав, передбачених Європейської конвенції з прав людини", - сказав головуючий колегії суддів Віктор Глиняний.

Нагадаємо, перед цим суд не задовольнив два відводи з боку Савченко.

Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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