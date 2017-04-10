Субвенцію для розвитку інклюзивної освіти отримала Кіровоградщина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Кіровоградська область отримала кошти з державного бюджету на розвиток інклюзивної освіти, зокрема за ці кошти буде створено класи для дітей з особливими освітніми потребами у звичайних школах міст і районів. Про це під час апаратної наради повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко, передає УНН.
“Додаткова субвенція складає 11 млн грн. На ці потреби регіон вперше отримав гроші з державної казни.
Субвенція направлена на покращення матеріально-технічної бази закладів, створення умов для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, також, за потреби, ця категорія учнів зможе отримати спеціальну освіту”, — розповів голова ОДА.
Очільник області дав доручення своєму першому заступнику Сергію Коваленку, визначитись найближчим часом з переліком закладів, де запрацює програма.
Нагадаємо, 9 квітня УНН повідомляв, що УЄФА виділив на розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні понад 3,5 млн євро.