Субвенцію для розвитку інклюзивної освіти отримала Кіровоградщина

“Додаткова субвенція складає 11 млн грн. На ці потреби регіон вперше отримав гроші з державної казни.

Субвенція направлена на покращення матеріально-технічної бази закладів, створення умов для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, також, за потреби, ця категорія учнів зможе отримати спеціальну освіту”, — розповів голова ОДА.

Очільник області дав доручення своєму першому заступнику Сергію Коваленку, визначитись найближчим часом з переліком закладів, де запрацює програма.

Нагадаємо, 9 квітня УНН повідомляв, що УЄФА виділив на розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні понад 3,5 млн євро.