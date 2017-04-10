Субвенцию для развития инклюзивного образования получила Кировоград
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кировоградская область получила средства из государственного бюджета на развитие инклюзивного образования, в частности за эти средства будут созданы классы для детей с особыми образовательными потребностями в обычных школах городов и районов. Об этом во время аппаратного совещания сообщил председатель ОГА Сергей Кузьменко, передает УНН.
“Дополнительная субвенция составляет 11 млн грн. На эти цели регион впервые получил деньги из государственной казны.
Субвенция будет направлена на улучшение материально-технической базы учреждений, создание условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, также, при необходимости, эта категория учеников сможет получить специальное образование ”, - рассказал председатель ОГА.
Глава области дал поручение своему первому заместителю Сергею Коваленко, определиться в ближайшее время с перечнем заведений, где заработает программа.
Напомним, 9 апреля сообщал, что УЕФА выделил на развитие детско-юношеского футбола в Украине более 3500000 евро .