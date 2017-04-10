Субвенцию для развития инклюзивного образования получила Кировоград

“Дополнительная субвенция составляет 11 млн грн. На эти цели регион впервые получил деньги из государственной казны.

Субвенция будет направлена на улучшение материально-технической базы учреждений, создание условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, также, при необходимости, эта категория учеников сможет получить специальное образование ”, - рассказал председатель ОГА.

Глава области дал поручение своему первому заместителю Сергею Коваленко, определиться в ближайшее время с перечнем заведений, где заработает программа.

Напомним, 9 апреля сообщал, что УЕФА выделил на развитие детско-юношеского футбола в Украине более 3500000 евро .