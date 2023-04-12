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Створив агентурну мережу рф у фронтових областях України: колишньому "беркутівцю" повідомили про підозру

Створив агентурну мережу рф у фронтових областях України: колишньому "беркутівцю" повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 653818 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" Валерій Астахов керував агентурною групою фсб, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Як повідомили в СБУ, Астахову вже повідомили про підозру, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в СБУ, після окупації Криму Астахов перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою «Євпаторійська рота народного ополчення».

На початку повномасштабного вторгнення фсб доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України.

До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута.

Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони поблизу фронту.

Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через Телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів.

Колишній «беркутівець» передавав ці дані своїм кураторам з фсб на території захопленого Криму.

Вони потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських «кураторів» до відповідальності.

Нагадаємо, що під час спецоперації у Бахмуті в кінці літа 2022 року контррозвідка СБУ затримала одного з активних учасників ворожої агентури з оперативним псевдонімом «Сєдой».

Обвинувальний акт щодо затриманого вже скеровано до суду.

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