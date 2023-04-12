Создал агентурную сеть рф во фронтовых областях Украины: бывшему "беркутовцу" сообщили о подозрении

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" Валерий Астахов руководил агентурной группой фсб, которая была разоблачена в ходе контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области в августе прошлого года. Как сообщили в СБУ, Астахову уже сообщили о подозрении, передает УНН.

Детали

Как сообщили в СБУ, после оккупации Крыма Астахов перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием «Евпаторийская рота народного ополчения».

В начале полномасштабного вторжения фсб поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов, в том числе из Бахмута.

Основной задачей вражеских агентов был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны вблизи фронта.

Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через Телеграм в виде локаций на электронных картах с детальным описанием объектов.

Бывший «беркутовец» передавал эти данные своим кураторам из фсб на территории захваченного Крыма.

Они нужны были оккупантам для наведения и корректировки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Астахову о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения предателя, а также всех его приспешников и их российских «кураторов» к ответственности.

Напомним, что во время спецоперации в Бахмуте в конце лета 2022 года контрразведка СБУ задержала одного из активных участников вражеской агентуры с оперативным псевдонимом «Седой».

Обвинительный акт в отношении задержанного уже направлен в суд.

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