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Створення АКС може бути скорочено до 6 місяців – Луценко

Створення АКС може бути скорочено до 6 місяців – Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Створення Вищого антикорупційного суду в Україні може бути скорочено з 9 до 6 місяців. Про це повідомила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Антикорупційний суд буде створюватися, цю процедуру Президент попросив прискорити. Хоча вона має тривати 9 місяців, я думаю, буде скорочено до 6 місяців. Швидше проведуть набір цих суддів", - заявила І.Луценко.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд.

Додамо, що 14 червня закон про Вищий антикорупційний суд, ухвалений українським парламентом 7 червня, набув чинності

Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд України зможе винести вироки вже у першій половині 2019 року.

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