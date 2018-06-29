Створення АКС може бути скорочено до 6 місяців – Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Створення Вищого антикорупційного суду в Україні може бути скорочено з 9 до 6 місяців. Про це повідомила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Антикорупційний суд буде створюватися, цю процедуру Президент попросив прискорити. Хоча вона має тривати 9 місяців, я думаю, буде скорочено до 6 місяців. Швидше проведуть набір цих суддів", - заявила І.Луценко.
Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд.
Додамо, що 14 червня закон про Вищий антикорупційний суд, ухвалений українським парламентом 7 червня, набув чинності
Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд України зможе винести вироки вже у першій половині 2019 року.