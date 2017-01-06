Стрілянину влаштували в аеропорту Флориди, щонайменше 5 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В аеропорту курортного міста Форт-Лодердейл у Флориді відбулася стрілянина, загинули щонайменше п'ять осіб. Про це повідомив колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер з посиланням на поліцію, передає УНН.
За словами А.Флейшера, присутні зберігають спокій, поліція не дозволяє нікому залишати місце події.
The police said there is one shooter and five victims.— Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 січня 2017 р.