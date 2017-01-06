Стрельбу устроили в аэропорту Флориды, по меньшей мере 5 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В аэропорту курортного города Форт-Лодердейл во Флориде произошла перестрелка, погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер со ссылкой на полицию, передает УНН.
По словам А.Флейшера, присутствующие сохраняют спокойствие, полиция не позволяет никому покидать место происшествия.
The police said there is one shooter and five victims.- Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 января 2017 г.