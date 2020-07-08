Стрілянина у Броварах: суд залишив під вартою одного з підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних в участі у конфлікті зі стріляниною у Броварах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 31 травня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 липня 2020 року включно.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 31 травня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах сталася стрілянина. Поліція відкрила кілька проваджень.
У поліції Київської області повідомили, що стрілянина в Броварах сталася через розподіл пасажиропотоку.