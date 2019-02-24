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Стрілянина на Київщині: поліція ввела спецоперацію для розшуку злочинця

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні, в селі Стоянка Київської області сталася стрілянина, у результаті якої постраждав чоловік. Злочинець втік з місця події, для його затримання правоохоронцям довелось ввести спецоперацію. В решті стрілця було знайдено, наразі він дає покази правоохоронцям, розповіли УНН в прес-службі ГУ НП в області.

“Був такий випадок. Є постраждалий, він був доправлений до лікарні. Життю його нічого не загрожує”, — повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, лікарі витягли з тіла постраждалого чоловіка декілька гумових куль. На щастя, пістолет у злочинця був травматичної дії.

“Сам стрілець з місця події зник. Була введена спеціальна поліцейська операція „Сирена“, і за годину-півтори власник автомобіля, на якому поїхав цей стрілець, був встановлений, а стрілок затриманий. Зараз він дає покази в поліції”, — сказали у поліції.

Правову кваліфікацію справа ще не отримала, додали правоохоронці.

Зазначимо, відповідно до інформації з відкритих джерел, операція "Сирена" вводиться для розшуку та затримання обвинувачених, підсудних, засуджених, які втекли з-під варти, конвою, караулу, а також озброєних злочинців, дії яких небезпечні для інших громадян.

Як повідомляв УНН, 22 лютого в Київській області у місті Українка чоловік поранив хлопця з травматичної зброї.

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