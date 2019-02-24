Стрельба в Киевской области: полиция ввела спецоперацию для розыска преступника
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, в селе Стоянка Киевской области произошла перестрелка, в результате которой пострадал мужчина. Преступник скрылся с места происшествия, для его задержания правоохранителям пришлось ввести спецоперацию. В конце стрелка было найдено, пока он дает показания правоохранителям, рассказали УНН в пресс-службе ГУ НП в области.
"Был такой случай. Есть пострадавший, он был доставлен в больницу. Жизни его ничего не угрожает", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, врачи извлекли из тела пострадавшего мужчины несколько резиновых пуль. К счастью, пистолет у преступника был травматического действия.
"Сам стрелок с места происшествия скрылся. Была введена специальная полицейская операция "Сирена", и за час-полтора владелец автомобиля, на котором уехал этот стрелок, был установлен, а стрелок задержан. Сейчас он дает показания в полиции", - сказали в полиции.
Правовую квалификацию дело еще не получило, добавили правоохранители.
Отметим, согласно информации из открытых источников, операция "Сирена" вводится для розыска и задержания обвиняемых, подсудимых, осужденных, сбежавших из-под стражи, конвоя, караула, а также вооруженных преступников, действия которых опасны для других граждан.
Как сообщал УНН, 22 февраля в Киевской области в городе Украинка мужчина ранил парня из травматического оружия.