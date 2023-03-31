Стрічка "Джон Вік 4" вийшла в офіційний російський прокат. В Україні засудили рішення голлівудської студії Lionsgate
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Міністерстві кульутри засудили рішення Lionsgate випустити стрічку «Джон Вік 4» в офіційний російський прокат. У відомстві зазначили, що абсолютно неприпустимо вести подвійну політику - заявляти про зупинення бізнесу з росією і одночасно виконувати існуючі контракти з росіянами, передає УНН.
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У Мінкульті нагадали, що рік тому у відповідь на неспровоковане повномасштабне військове вторгнення рф в Україну світові кінокомпанії – Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount скасували всі свої прем’єри фільмів у країні-терористі.
Серед тих, хто відмовився від прокату фільмів в росії була і одна з найбільших незалежних голлівудських студій Lionsgate.
Однак, тиждень тому попри триваючий збройний конфлікт і загальний світовий бойкот стрічка «Джон Вік 4» з Кіану Рівзом в головній ролі подолала «культурну завісу» і офіційно з’явилася у російських кінотеатрах.
Керівництво відповідальної за франшизу фільму Lionsgate Motion Picture пояснило вихід стрічки у російський прокат «попередніми контрактами та зобов’язаннями, які потрібно було виконати».
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"Міністерство культури та інформаційної політики України рішуче засуджує рішення Lionsgate випустити стрічку«Джон Вік 4» в офіційний російський прокат. Абсолютно неприпустимо вести подвійну політику: заявляти про зупинення бізнесу з росією і одночасно виконувати існуючі контракти з росіянами, навіть якщо вони були укладені раніше.
Всі виручені від офіційних прем’єр в рф кошти майже напевно підуть на ракетні обстріли мирних українських міст та продовження російського терору проти українців. Це мають усвідомлювати всі, хто планує повторити подібне рішення у майбутньому", - йдеться у заяві відомства.