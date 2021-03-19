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Страйк залізничників і виклик "силовиків": голова ТСК щодо "Укрзалізниці" повідомила деталі засідання

Страйк залізничників і виклик "силовиків": голова ТСК щодо "Укрзалізниці" повідомила деталі засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова парламентської Тимчасової слідчої комісії з оцінки критичного стану "Укрзалізниці", народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила деталі і рішення вчорашнього засідання, передає УНН.

Вона зазначила, що звільнений цього тижня Кабміном голова правління Володимир Жмак не зміг бути присутнім на засіданні через лікарняний. Нагадаємо, у понеділок, 15 березня, він заявив про отримання позитивного результату тесту на COVID-19. Замість керівника на засідання прийшли профспілки, які поінформували, що готують "великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень".

Окрім того, члени ТСК вчора відзначили незадовільну динаміку отримання інформації від правоохоронних органів, у зв'язку з чим було ухвалено рішення викликати на наступне засідання представників Офісу Генпрокурора, МВС, СБУ, ДБР, ДФС і НАБУ.

"Активна робота слідчої комісії триває. Мета нашої ТСК - дослідити "внесок" кожного керівника "УЗ", наглядової ради і можливих контрагентів у доведення "Укрзалізниці" до критичного стану. Нагадую, що ТСК вивчатиме операційну, інвестиційну та фінансову діяльність "Укрзалізниці" в період з 2015 року, оскільки саме з цього часу спостерігається стрімке погіршення стану компанії", - зазначила Гришина.

Доповнення

Як з'ясував УНН, минулого року "Укрзалізниця" недоотримала приблизно 25 млрд грн від запланованого доходу. З них 7 млрд грн недоотримано від вантажоперевезень, тарифи на які знизив колишній комерційний директор Іраклі Езугбая, який подав у добровільну відставку 11 березня. Його рішення привело до того, що вагони "УЗ" стали використовуватися більше, а прибутку давати менше. Детальніше тут.

При цьому Національне антикорупційне бюро, яке раніше пильно стежило за пільгами на вантажоперевезення - основного джерела доходів "Укрзалізниці" - проігнорувало факт завдання збитків держкомпанії. Пояснюватися це може тим, що НАБУ і "УЗ" діяли заодно у своїх інтересах або третіх осіб. Примітно, що у жовтні 2020 року, після приходу Володимира Жмака і Іраклі Езугбая на "УЗ", НАБУ в особі детектива Дениса Гюльмагомедова підписало меморандум з "УЗ" про спільну боротьбу з корупцією, але замість реакції на можливі порушення та схеми проявляло стійке ігнорування. ЗМІ пов'язують це з тим, що і Денис Гюльмагомедев, і Гізо Углава (перший заступник директора НАБУ), і Володимир Жмак, і Іраклі Езугбая мають загальний "знаменник" в особі Міхеіла Саакашвілі.

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