Забастовка железнодорожников и вызов “силовиков”: глава ВСК по “Укрзализныци” сообщила детали заседания

Она отметила, что уволенный на этой неделе Кабмином глава правления Владимир Жмак не смог присутствовать на заседании из-за больничного. Напомним, в понедельник, 15 марта, он заявил о получении позитивного результата теста на COVID-19. Вместо руководителя на заседание пришли профсоюзы, которые проинформировали, что готовят “большой забастовки с остановкой всех видов перевозок”.

Кроме того, члены ВСК вчера отметили неудовлетворительную динамику получения информации от правоохранительных органов, в связи с чем было принято решение вызвать на следующее заседание представителей Офиса Генпрокурора, МВД, СБУ, ГБР, ГФС и НАБУ.

“Активная работа следственной комиссии продолжается. Цель нашей ВСК — исследовать "вклад“ каждого руководителя "УЗ“, наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведение "Укрзализныци“ до критического состояния. Напоминаю, что ВСК будет изучать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность "Укрзализныци“ в период с 2015 года, поскольку именно с этого времени наблюдается стремительное ухудшение состояния компании”, — отметила Гришина.

Дополнение

Как выяснил УНН, в прошлом году “Укрзализныця” недополучила примерно 25 млрд грн от запланированного дохода. Из них 7 млрд грн недопоступили от грузоперевозок, тарифы на которые снизил бывший коммерческий директор Иракли Эзугбая, подавший в добровольную отставку 11 марта. Его решение привело к тому, что вагоны “УЗ” стали использоваться больше, а прибыли давать меньше. Подробнее тут.

При этом Национальное антикоррупционное бюро, которое ранее пристально следило за льготами на грузоперевозки — основного источника доходов “Укрзализныци” — проигнорировало факт нанесения убытков госкомпании. Объясняться это может тем, что НАБУ и “УЗ” действовали заодно в своих интересах или третьих лиц. Примечательно, что в октябре 2020 года, после прихода Владимира Жмака и Иракли Эзугбая на “УЗ”, НАБУ в лице детектива Дениса Гюльмагомедова подписало меморандум с “УЗ” о совместной борьбе с коррупцией, но вместо реакции на возможные нарушения и схемы проявляло стойкое игнорирование. СМИ связывают это с тем, что и Денис Гюльмагомедев, и Гизо Углава (первый заместитель директора НАБУ), и Владимир Жмак, и Иракли Эзугбая имеют общий “знаменатель” в лице Михаила Саакашвили.