Страйк скасовується: "Укрзалізниця" відновлює "п'ятиденку" і соцвиплати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. З 15 квітня "Укрзалізниця" (УЗ) збирається відновити п'ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників. Про це в своєму Facebook повідомив в. о. голови правління Іван Юрик, передає УНН.
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"З 15 квітня буде відновлено п'ятиденний робочий тиждень для всіх залізничників", - написав він.
Деталі
Окрім того, за його словами, з 1 квітня компанія має намір почати виплату всіх відстрочених соціальних виплат своїм співробітникам, а також збільшити на 25% розмір добових витрат на відрядження в межах України.
"У червні прогнозуємо стабілізацію фінансово-економічної ситуації і ініціюємо підвищення заробітних плат нашим співробітникам на 8%", - додав Юрик.
Доповнення
За словами голови Профспілки залізничників Вадима Бубняка, проблеми залізничників не вирішувалися, поки на них не звернула увагу Тимчасова слідча комісія парламенту.
"Лише одна ТСК відреагувала на наше звернення. Мене запросили на засідання, ми ведемо переписку, даємо інформацію, необхідну для роботи ТСК. Тому я оцінюю роботу комісії позитивно, і крім слів подяки нічого іншого сказати не можу. І ми продовжуємо тісно співпрацювати", - сказав в коментарі УНН Бубняк.
Довідка
Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" була створена в парламенті в січні цього року на чолі з Юлією Гришиною, депутатом від "Слуги народу". Після її створення комерційний директор "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая подав у добровільну відставку 11 березня, а 15 березня Кабмін звільнив голову правління Володимира Жмака. 18 березня на засідання ТСК були запрошені представники профспілок, які повідомили, що колектив доведений до відчаю і готовий страйкувати. Менш ніж за тиждень після реакції ТСК конфлікт з трудовим колективом був вичерпаний. На наступне засідання ТСК запрошені представники правоохоронних органів, які повинні були стежити за дотриманням законів і боротьбою з корупцією в "Укрзалізниці".