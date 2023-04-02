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Жахлива аварія в Німеччині: семеро людей згоріли живцем при зіткненні трьох автомобілів

Жахлива аварія в Німеччині: семеро людей згоріли живцем при зіткненні трьох автомобілів

Київ • УНН

 • 8397503 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Тюрінгії (федеральна земля Німеччини) троє автомобілів зіткнулися на трасі B247 біля Бад-Лангензальца. У результаті семеро людей згоріли живцем, ще двоє у важкому стані, пише УНН з посиланням на Rosenheim24.

Деталі

Аварія сталася на повороті траси B247. Основна версія полягає в тому, що один з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, і врізався у два зустрічних автомобілі.

У результаті дві машини були знищені повністю — одна схожа на суцільний обвуглений уламок, інша залишилася стояти на дорозі з розірваним кузовом. Третій автомобіль перекинувся на узбіччі.

Зазначається, що всі жертви загинули або згоріли у своїх автомобілях. 

Доповнення

12 березня десятки автомобілів зіткнулися в Угорщині, що призвело до загоряння кількох автомобілів і травмування людей.

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