Жахлива аварія в Німеччині: семеро людей згоріли живцем при зіткненні трьох автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Тюрінгії (федеральна земля Німеччини) троє автомобілів зіткнулися на трасі B247 біля Бад-Лангензальца. У результаті семеро людей згоріли живцем, ще двоє у важкому стані, пише УНН з посиланням на Rosenheim24.
Деталі
Аварія сталася на повороті траси B247. Основна версія полягає в тому, що один з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, і врізався у два зустрічних автомобілі.
У результаті дві машини були знищені повністю — одна схожа на суцільний обвуглений уламок, інша залишилася стояти на дорозі з розірваним кузовом. Третій автомобіль перекинувся на узбіччі.
Зазначається, що всі жертви загинули або згоріли у своїх автомобілях.
Доповнення
12 березня десятки автомобілів зіткнулися в Угорщині, що призвело до загоряння кількох автомобілів і травмування людей.