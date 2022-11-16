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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Страхування онлайн з ARX - потрібен тільки смартфон

Страхування онлайн з ARX - потрібен тільки смартфон

Київ • УНН

 • 359590 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У військовий час безпека понад усе. Страхування може допомогти захиститися від багатьох негараздів, які нікуди, на жаль, не зникають життя. Щоб знизити ризики, страхова ARX радить купувати поліси онлайн, бо таке страхування максимально безпечне та практично не має недоліків, передає УНН.

Чому варто обрати онлайн-страхування?

Головне - щоб отримати певний страховий продукт, не треба нікуди йти або їхати, що важливо зараз, коли будь-яку мить може лунати повітряна тривога. 24/7 доступу до необхідних договорів можна отримати, маючи тільки смартфон та працюючий інтернет. Оформивши поліс онлайн, ви протягом короткого часу отримуєте поліс на e-mail. Увесь процес - від покупки до отримання - може зайняти приблизно 15-20 хвилин.

Е-поліс у більшості випадків не треба друкувати. Він зберігається у мобільному телефоні або планшеті. А при наявності спеціального застосунку все завжди під рукою, усі деталі договорів. Окрім того, електронний поліс не можна підробити, він фіксується в базі СК і зберігається там увесь час.

З першого дня війни клієнти ARX мали змогу купувати найпопулярніші поліси на офіційному сайті компанії. Найбільшим попитом користувалися туристичне страхування як альтернатива медичному страхуванню за кордоном та обов’язковий міжнародний поліс автострахування “Зелена картка”. Обидва поліси можна придбати за 5 хвилин онлайн, з будь-якої країни світу. Це те нововведення, яке компанія запропонувала клієнтам під час війни — раніше придбати такі поліси можна було тільки на території України.

З огляду на поточну ситуацію ARX запропонувала ринку ще й новий продукт — страхування від нещасного випадку, що враховує військові ризики (звичайно вони є виключенням з договорів). Нове страхування називається «Бронезахист», та покриває влучення снарядів, мін, куль, обрушення будівель, наслідки пожежі, мінування територій тощо. Такий поліс також можна придбати онлайн для себе або близьких.

Величезну позитивну роль відіграє і наявність спеціального застосунку MyArx. У ньому зберігаються всі договори як клієнтів, так і їхніх родичів, якщо договори укладені у ARX. У додатку можна укладати нові договори, спілкуватися з компанією безпосередньо, навіть не переходячи до месенджерів. Що дуже важливо, отримати доступ до всієї інформації можна навіть офлайн. Зараз до цього застосунку додано нову функцію - «фотофіксація», її впроваджено для полісів автострахування. Клієнт може сфотографувати своє авто (інструкція, як це зробити є в додатку), для отримання страхової виплати.

Види страхових онлайн-полісів

Наразі на сайті компанії ARX за 5-7 хвилин можна придбати наступні поліси онлайн на будь-які випадки життя:

Автоцивілка

Це обов'язковий поліс для автовласників в Україні. Він захищає відповідальність водія перед третіми особами при виникненні ДТП. На сайті ARX такий поліс можна придбати за 5-7 хвилин та отримати його на мейл. Компанія пропонує декілька видів “Автоцивілки”, кожен може вибрати те, що підходить саме йому.

Зелена картка

Цей поліс обов’язковий для страхування за кордоном. Але оформити його можно й в Україні, взагалі, де б ви не перебували – в один клік на сайті компанії. Потім поліс краще роздрукувати, бо на кордоні часто питають роздрукований варіант. У межах "Зеленої картки" ARX додатково запропонувала абсолютно унікальну послугу: сервіс “Автоконсьєрж”. Суть у тому, що у разі настання страхового випадку за кордоном можна цілодобово отримати інформаційну допомогу рідною мовою. Окрім того, клієнту може бути надана технічна допомога на дорозі або з евакуацією авто.

Туристичне страхування

Перебуваючи за кордоном, найкращий та найлегший спосіб отримати медичні послуги — придбати поліс туристичного страхування. В ARX це можна зробити онлайн за 5 хвилин. Раніше поліc був доступний лише на території України, але з початку війни ARX покращила умови, тож тепер поліс можна придбати з-за кордону.

Бронезахист

Бронезахист — нова програма страхування життя. Вона особлива корисна як захист від нещасних випадків. Плюсом є те, що застрахуватися можна не лише від побутових нещасних випадків, як от травми, опіки, обмороження, але й від нещасних випадків внаслідок воєнних дій - влучення снарядів, мін, куль, обрушення будівель, тощо. Програма діє у всьому світі та у тих районах України, де не проводяться воєнні дії та які не перебувають в тимчасовій окупації, оточенні.

Тож, маючи при собі тільки смартфон, можна подбати про авто, здоров’я та життя, придбавши будь-які поліси страхування онлайн. З ARX зручно та безпечно!

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