Страховки на випадок терактів оформили близько 300 шкіл і вузів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Адміністрації американських шкіл і університетів з 2016 року оформили близько 300 страховок на випадок терактів на території навчальних закладів, 60 з них — в липні 2018 року. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.
Кошти будуть використані для того, щоб уникнути тривалих судових розглядів з родичами жертв, покрити витрати на психіатричну допомогу постраждалим учням, а також посилити заходи безпеки на території навчальних закладів.
“Принаймні, така страховка дає нам хоч якусь упевненість в тому, що в разі виникнення страшної трагедії ми зможемо почати виправляти ситуацію”, — навела газета слова представника шкільного округу Белпре в штаті Огайо Ленса Ерлвейна. Цей шкільний округ, на території якого проживають близько тисячі учнів, вже придбав страховку, що передбачає виплати в розмірі 25 тисяч доларів жертвам теракту. “Ще 15 років тому у нас і думки не було про те, що нам потрібно щось подібне, — додав він. — Просто жахливо, що школи стали об’єктом нападів”.
Після трагедії в школі Marjory Stoneman Douglas в місті Паркленд (штат Флорида), де колишній учень розстріляв в лютому нинішнього року 17 чоловік, від імені 15 школярів, уцілілих при бійні, до федерального суду Південного округу Флориди був поданий позов проти адміністрації школи, адміністрації шкільного округу і представників місцевих правоохоронних органів з вимогою компенсацій, нагадує The Wall Street Journal. Суму виплат має визначити журі присяжних.
Як повідомляв УНН, суд в США тимчасово блокував публікацію креслень для створення зброї на 3D-принтерах.