Страховки на случай терактов оформили около 300 школ и вузов в США

Средства будут использованы для того, чтобы избежать длительных судебных разбирательств с родственниками жертв, покрыть расходы на психиатрическую помощь пострадавшим ученикам, а также усилить меры безопасности на территории учебных заведений.

“По крайней мере, такая страховка дает нам хоть какую-то уверенность в том, что в случае возникновения ужасной трагедии мы сможем начать выправлять ситуацию”, — привела газета слова представителя школьного округа Белпре в штате Огайо Лэнса Эрлвейна. Этот школьный округ, на территории которого проживают около тысячи учащихся, уже приобрел страховку, предусматривающую выплаты в размере 25 тысяч долларов жертвам теракта. “Еще 15 лет назад у нас и мысли не было о том, что нам потребуется нечто подобное, — добавил он. — Просто ужасно, что школы стали объектом нападений”.

После трагедии в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд (штат Флорида), где бывший учащийся расстрелял в феврале нынешнего года 17 человек, от имени 15 школьников, уцелевших при бойне, в федеральный суд Южного округа Флориды был подан иск против администрации школы, администрации школьного округа и представителей местных правоохранительных органов с требованием компенсаций, напоминает The Wall Street Journal. Сумму выплат должно определить жюри присяжных.

Как сообщал УНН, суд в США временно блокировал публикацию чертежей для создания оружия на 3D-принтерах.