Страхова ARX отримала "Золотий знак якості". Все більше клієнтів переходять у діджитал
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Діджитал технології допомагають не тільки швидко купувати страхові продукти, а й оперативно реагувати на звернення клієнтів. Швидкість зворотного зв’язку — один з основних показників рівня сервісу компанії в сучасному світі. Пандемія послужила каталізатором розвитку діджитал, і клієнти все більше віддають перевагу саме онлайн зв’язку з компанією.
Цей тренд розуміють і вітають в страховій компанії ARX. Наприклад, кількість звернень, які отримала компанія за час пандемії через соціальну мережу Facebook, збільшилася на 35%. Можна однозначно стверджувати, що це найбільш популярний канал спілкування з клієнтами.
Клієнти можуть зв’язуватися з компанією і через інші соцмережі — Instagram, Telegram, а також в додатку MyArX. У паперовому вигляді, через офіційний канал, звернень стає все менше. Поліпшується і якість сервісу. В цілому за 3-й квартал 2021 кількість скарг клієнтів склала всього 1% від загального числа заявлених подій.
Також в 3-му кварталі ARX отримала “Золотий знак якості” eKomi, на підставі сервісу зворотного зв’язку від своїх клієнтів.
Цей сервіс називається Тransparent Customer Feedback або TCF, він застосовується до продукту “КАСКО. Все включено.” TCF дозволяє клієнтам відразу після врегулювання оцінити якість послуг компанії за 5-зіркового шкалою, а також додати свої побажання по кожному етапу врегулювання. Відгуки з’являються на сайті компанії в режимі реального часу. Адмініструє процес збору і перевірки відгуків незалежна компанія eKomi, яка базується в Німеччині, і є європейським лідером в області роботи зі зворотним зв’язком клієнтів.
У 3-му кварталі 2021 року рейтинг TCF склав 4,8 бали з можливих 5. Це дуже високий показник, який і відзначається “Золотим знаком” eKomi.
В цілому компанія вже 12 років лідирує в КАСКО, забезпечуючи клієнтам максимальний захист їх авто. 94% клієнтів задоволені сервісом компанії з продукту “КАСКО. Все включено”.
За результатами 6 місяців 2021, обсяг премій по КАСКО склав понад 905 млн. грн, показавши приріст 36% до 2020 року.