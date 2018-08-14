Сторона звинувачення завершила допит свідків у справі Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Сторона обвинувачення у справі екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта завершила допит 27 свідків. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на прокурора Грега Андерса, інформує УНН.
Топ-менеджер банку Federal Savings Bank Джеймс Бреннан заявив, що кредити Манафорту на суму 16 млн доларів були видані під тиском глави банку, який знав про нестабільний фінансовий стан, проте хотів отримати високу позицію в адміністрації майбутнього президента. Раніше бізнесмен і діловий партнер Рік Гейтс зізнався в скоєнні злочинів під час роботи з Манафортом, розповівши про його рахунки в 15 іноземних банках. Він також сказав, що викрав у обвинуваченого велику суму, маючи доступ до цих рахунків.
69-річний Манафорт виступає в якості відповідача по двом судовим справам: в Олександрії (штат Вірджинія) і в окрузі Колумбія. У Вірджинії його звинувачують в приховуванні іноземних банківських рахунків, махінаціях зі своїми прибутковими податками, у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків, в тому числі під час роботи в Україні.
Як повідомляв УНН, Манафорт після втечі Януковича міг використати роботу на Трампа для збагачення.