Сторона обвинения завершила допрос свидетелей по делу Манафорта

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 16143 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 44746 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 27970 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 72552 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 149060 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 252316 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 192414 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 257111 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 283164 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223132 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.1м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 53482 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 59147 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 52093 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 48306 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 27955 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 18765 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 324858 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 293631 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 378359 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 531238 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 2808 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 13962 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 51446 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 257114 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 95544 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сторона обвинения завершила допрос свидетелей по делу Манафорта

Киев • УНН

 • 6979 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Сторона обвинения по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта завершила допрос 27 свидетелей. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на прокурора Грега Андерса, информирует УНН.

Сторона обвинения завершила допрос свидетелей по делу Манафорта

Топ-менеджер банка Federal Savings Bank Джеймс Бреннан заявил, что кредиты Манафорту на сумму 16 млн долларов были выданы под давлением главы банка, который знал о нестабильном финансовом положении, однако хотел получить высокую позицию в администрации будущего президента. Ранее бизнесмен и деловой партнер Рик Гейтс сознался в совершении преступлений во время работы с Манафортом, рассказав о его счетах в 15 иностранных банках. Он также сказал, что похитил у обвиняемого крупную сумму, имея доступ к этим счетам.

69-летний Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам: в Александрии (штат Вирджиния) и в округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы в Украине.

Как сообщал УНН, Манафорт после побега Януковича мог использовать работу на Трампа для обогащения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43