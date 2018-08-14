Сторона обвинения завершила допрос свидетелей по делу Манафорта

Топ-менеджер банка Federal Savings Bank Джеймс Бреннан заявил, что кредиты Манафорту на сумму 16 млн долларов были выданы под давлением главы банка, который знал о нестабильном финансовом положении, однако хотел получить высокую позицию в администрации будущего президента. Ранее бизнесмен и деловой партнер Рик Гейтс сознался в совершении преступлений во время работы с Манафортом, рассказав о его счетах в 15 иностранных банках. Он также сказал, что похитил у обвиняемого крупную сумму, имея доступ к этим счетам.

69-летний Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам: в Александрии (штат Вирджиния) и в округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы в Украине.

Как сообщал УНН, Манафорт после побега Януковича мог использовать работу на Трампа для обогащения.