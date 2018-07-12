Столтенберг закликав Росію припинити підтримку бойовиків в Україні і вивести війська
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та засуджує російську агресію. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час спільного виступу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
“НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми рішуче засуджуємо нелегальну анексію Криму Росією. На Сході України ситуація залишається серйозною. З постійними порушеннями режиму припинення вогню та щоденними порушеннями прав людини”, — сказав Столтенберг.
За його словами, лише мінські угоди залишаються шляхом до миру в українській державі.
“Тому всі сторони повинні виконати свої зобов’язання. І Росія несе особливу відповідальність. Вона повинна вивести свої війська та припинити підтримку бойовиків в Україні”, — наголосив Генсек.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко в НАТО наголосив, що санкції проти Росії не можуть бути скасовані, поки вона не припинить свою агресивну поведінку.