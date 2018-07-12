Столтенберг призвал Россию прекратить поддержку боевиков в Украине и вывести войска

"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы решительно осуждаем нелегальную аннексию Крыма Россией. На Востоке Украины ситуация остается серьезной. С постоянными нарушениями режима прекращения огня и ежедневными нарушениями прав человека", - сказал Столтенберг.

По его словам, только минские соглашения остаются путем к миру в украинском государстве.

"Поэтому все стороны должны выполнить свои обязательства. И Россия несет особую ответственность. Она должна вывести свои войска и прекратить поддержку боевиков в Украине", - отметил генсек.

Как сообщал УНН, П.Порошенко в НАТО отметил, что санкции против России не могут быть отменены, пока она не прекратит свое агрессивное поведение.