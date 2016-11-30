Столичне метро у новорічну ніч працюватиме на три години довше
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві в новорічну ніч робота метрополітену буде продовжена на три години. Про це під час прес-конференції повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, передає кореспондент УНН.
“Під час новорічної ночі буде подовжена роботу метро на три години. Фунікулер буде працювати цілодобово”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, Київ очікує близько 5 млн відвідувачів на новорічно-різдвяні святкування.