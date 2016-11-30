Столичное метро в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве в новогоднюю ночь работа метрополитена будет продлена на 3 часа. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает корреспондент УНН.
"Во время новогодней ночи будет продолжена работа метро на 3 часа. Фуникулер будет работать круглосуточно", - отметила она.
Как сообщал УНН, Киев ожидает около 5 млн посетителей на новогодне-рождественские празднования.