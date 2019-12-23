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Столична дитяча залізниця працюватиме на зимові свята

Столична дитяча залізниця працюватиме на зимові свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Дитяча залізниця в Сирецькому парку буде працювати на зимові свята. Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу очільника столиці.

"Цього року вперше столична дитяча залізниця, що в Сирецькому парку, не пішла взимку в відпустку і радо приймає дітлахів. Це одна з дев’яти дитячих залізниць в Україні та єдина, що має дві автономні станції", - написав Віталій Кличко.

Він додав, що вокзал станції “Київ-Пасажирський-Дитячий” цього року увійшов до книги рекордів Гінеса, як перша у світі мініатюрна копія діючого Центрального залізничного вокзалу в столиці. Також там є тепловози та паровоз 1932 року виробництва.

Ще однією особливістю цієї залізниці є наявність найбільшого в Європі вузькоколійного віадука довжиною 100 метрів та висотою – 25 метрів.

Нагадаємо, київський фунікулер працюватиме у новорічну ніч.

Українські Національні Новини

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