Стівенс та Бертенс здобули перші перемоги на Підсумковому турнірі WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Двома матчами розпочалась боротьба у “Червоній групі” Підсумкового турніру WTA, який триває у Сінгапурі, передає кореспондент УНН.
У протистоянні 4 і 6 ракеток світу виявилася сильнішою американка Слоан Стівенс, яка перемогла більш вищу за рейтингом японку Наомі Осаку — 7:5, 4:6, 6:1.
За 2 години та 26 хвилин матчу Осакка подала 7 ейсів проти жодного у американки і припустилася на дві подвійні помилки менше — 4:6. Натомість Стівенс реалізувала 7 брейк-пойнтів проти 4 у японки.
В іншому протистоянні друга ракетка світу Ангелік Кербер поступилася нідерландці Кікі Бертенс — 6:1, 3:6, 4:6.
Додамо, у другому турі “Червоної групи” зійдуться між собою переможниці перших баталій Бертенс — Стівенс, а в іншій грі відбудеться протистояння Кербер і Осаки.