Степанов: жодного зв’язку між вакцинацією і тромбозом не встановлено

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"На сьогоднішній день в жодній країні світу не встановлено зв’язку між вакцинацією і тромбозом. Є відповідні дослідження, які проводить в тому числі європейський регулятор, який відповідає за фармаконагляд, і ВООЗ. Жодного підтвердження поки немає", - сказав міністр в ефірі одного з телеканалів.

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Степанов нагадав, що у Великій Британії та Європейському Союзі вакцинували близько 17 мільйонів людей.

"І виявили 37 випадків тромбозу. Це один тромбоз на 460-470 тис. населення. Ми маємо розуміти, що є люди, у яких може бути тромобоз незалежно від того вакциновані вони чи ні. Тому вважаю, що нам треба дочекатися відповідних медичних досліджень, які будуть зроблені найближчими днями, і потім робити висновки", - сказав він.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.Вакциною Covishield зробив щеплення міністр Степанов собі та своїм батькам. Серйозної "побочки" від Covishield в Україні не зафіксовано.

Станом на 16 березня в черзі на вакцинацію майже 270 тис. українців.