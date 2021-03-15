Степанов: Україна нарощує кількість тестувань на COVID-19 рекордними темпами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулого тижня в Україні проведено 393 тис. ПЛР-тестів. Про це в ефірі "Свобода слова на ICTV" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
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“За минулий тиждень ми зробили 393 тис. тестувань. Ми кожного дня збільшуємо кількість тестувань, немає жодної відмови.
Так, був період, коли попит на тестування перевищував наші можливості, але нагадаю: ми стартували з 200 ПЛР-тестів на добу, а дійшли зараз до 80 тис. ПЛР-тестів на добу”, — розповів він.
Деталі
Крім того, у ході боротьби з COVID-19 МОЗ запустило в роботу єдиний контакт-центр з протидії поширенню коронавірусу, інформує Степанов. Контакт-центр працює цілодобово. Отримати вичерпну інформацію можна за номером телефону 0 800 60 20 19.
“Ми максимально розширили перелік всіх без виключення послуг, які громадяни України можуть отримати через цей контакт-центр. Включаючи консультацію лікаря, якщо людина не може додзвонитися до свого сімейного лікаря”, — уточнив міністр.
Доповнення
З листопада до контакт-центру МОЗ із протидії COVID-19 звернулося понад 250 тис. українців. Найбільше звернень надходить з Києва та Київської, Дніпропетровської, Одеської й Запорізької областей.