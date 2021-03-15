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Степанов: Украина наращивает количество тестирований на COVID-19 рекордными темпами

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КИЕВ. 16 марта. УНН. На прошлой неделе в Украине проведено 393 тыс. ПЦР-тестов. Об этом в эфире "Свобода слова на ICTV" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата

“За прошедшую неделю мы сделали 393 тыс. тестирований. Мы каждый день увеличиваем количество тестирований, нет ни одного отказа.

Да, был период, когда спрос на тестирование превышал наши возможности, но напомню: мы стартовали с 200 ПЦР-тестов в сутки, а пришли сейчас до 80 тыс. ПЦР-тестов за сутки”, — рассказал он.

Детали

Кроме того, в ходе борьбы с COVID-19 Минздрав запустил в работу единый контакт-центр по противодействию распространению коронавируса, информирует Степанов. Контакт-центр работает круглосуточно. Получить исчерпывающую информацию можно по телефону 0 800 60 20 19.

“Мы максимально расширили перечень всех без исключения услуг, граждане Украины могут получить через этот контакт-центр. Включая консультацию врача, если человек не может дозвониться до своего семейного врача”, — уточнил министр.

Дополнение

С ноября в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 обратилось более 250 тыс. украинцев. Больше всего обращений поступает из Киева и Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областей.

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