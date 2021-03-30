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Степанов про суперечки щодо протоколів МОЗ: добре, що не можуть вимовити “тоцилізумаб”, бо і його б критикували

Степанов про суперечки щодо протоколів МОЗ: добре, що не можуть вимовити “тоцилізумаб”, бо і його б критикували

Київ • УНН

 • 13145 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував в ефірі програми “Хард з Влащенко” суперечки стосовно медичних протоколів МОЗ для лікування COVID-19, повідомляє УНН.

Цитата

“Ми, зокрема, проговорювали питання ремдесивіру, який будемо докуповувати, який ми внесли в протокол завдяки й Ользі Голубовській, і Сергію Дуброву, і Тетяні Чабан — тобто всім, хто входив до нас в групу. Коли ми його внесли, то деякі експерти почали нам розповідати: цим ніхто не лікується, це не треба робити, його не потрібно вносити. Слава Богу, що деякі не можуть виговорити тоцилізумаб, бо важке слово, а то б і його критикували. А це ті лікарські засоби, якими ми реально рятуємо”, — розповів міністр.

Деталі

За словами Степанова, попри всі суперечки стосовно протоколів лікування МОЗ, завдяки професійним діям медиків Україна в Європі на 35 місці за рівнем смертності.

“У нас можуть говорити все, що завгодно, але ми на 35 місці в Європі за рівнем смертності. Попереду нас на мільйон населення 34 країни, в деяких країнах вище смертність у 2-3 рази. І це все завдяки нашим лікарям, нашим сестрам, молодшому медичному персоналу, які виснажені. Коли заходиш у відділення, навіть ті ковідні відділення, де за цей рік ми зробили стрибок в обладнанні цих клінік (і монітори, і ШВЛ, і кисень), але коли ти з ними (медиками — ред.) починаєш спілкуватися, вони виснажені”, — розповів Степанов.

Доповнення

Максим Степанов рівно рік тому був призначений міністром охорони здоров’я — 30 березня 2020 року.
Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська оцінила, як пройшов цей складний пандемічний рік для української медицини і скільки вдалося реалізувати Міністерству охорони здоров’я в стислі терміни для порятунку життів українців.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

За даними Міністерства охорони здоров’я, 14 433 людини щеплено проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні. З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 212 898 осіб.

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