Степанов о спорах относительно протоколов Минздрава: хорошо, что не могут произнести "тоцилизумаб", ведь и его бы критиковали

Цитата

"Мы, в частности, проговаривали вопрос ремдесивира, который будем докупать, который мы внесли в протокол благодаря и Ольге Голубовский, и Сергею Дуброву, и Татьяне Чабан - то есть всем, кто входил к нам в группу. Когда мы его внесли, то некоторые эксперты начали нам рассказывать: этим никто не лечится, это не надо делать, его не нужно вносить. Слава Богу, что некоторые не могут выговорить тоцилизумаб, потому что тяжелое слово, а то бы и его критиковали. А это те лекарственные средства, которыми мы реально спасаем", - рассказал министр.

Детали

По словам Степанова, несмотря на все споры относительно протоколов лечения Минздрава, благодаря профессиональным действиям медиков Украина в Европе на 35 месте по уровню смертности.

"У нас могут говорить все, что угодно, но мы на 35 месте в Европе по уровню смертности. Впереди нас на миллион населения 34 страны, в некоторых странах выше смертность в 2-3 раза. И это все благодаря нашим врачам, нашим сестрам, младшему медицинскому персоналу, которые истощены. Когда заходишь в отделение, даже те ковидные отделения, где за этот год мы сделали скачок в оборудовании этих клиник (и мониторы, и ИВЛ, и кислород), но когда ты с ними (медиками - ред.) начинаешь общаться, они истощены", - рассказал Степанов.

Дополнение

Максим Степанов ровно год назад был назначен министром здравоохранения - 30 марта 2020 года.

Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская оценила, как прошел этот сложный пандемический год для украинской медицины и сколько удалось реализовать Министерству здравоохранения в сжатые сроки для спасения жизней украинцев.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

По данным Министерства здравоохранения, 14 433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 году в Украине. С начала кампании по вакцинации в Украине привито 212 898 человек.