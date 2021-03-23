Степанов: МОЗ робить все, щоб радикально збільшити зарплати медиків

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“Це дуже болюче для мене питання (низькі зарплати медиків — ред.). Я вважаю, що зарплата критично мала і її треба радикально збільшити. І ми все робимо — намагаємося якомога більше коштів дати на заробітні плати”, — заявив Степанов.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).