Степанов: МОЗ робить все, щоб радикально збільшити зарплати медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У МОЗ роблять все для того, щоб радикально збільшити зарплати медиків і направити на їхню виплату якомога більше коштів. Про це в ефірі “Сніданку з 1+1” повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
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“Це дуже болюче для мене питання (низькі зарплати медиків — ред.). Я вважаю, що зарплата критично мала і її треба радикально збільшити. І ми все робимо — намагаємося якомога більше коштів дати на заробітні плати”, — заявив Степанов.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).