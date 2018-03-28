Станцію метро "Лівобережна" відкрили на один вихід
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Станція метро "Лівобережна" відкрита на один вихід у напрямку станції метро "Гідропарк". Про це повідомляє УНН.
“Станція метро “Лівобережна” відкрита на один вихід в напрямку станції метро “Гідропарк”, — повідомляють у метро через гучномовець.
У Twitter метрополітену зазначається, що на вхід і вихід наразі відкрито один вестибюль станції (зі сторони готелю “Турист”).
Як повідомляв УНН, 28 березня у Києві сталася пожежа біля станції метро “Лівобережна”. Станцію закрили на вхід та вихід через задимлення.
Рятувальники пожежу вже локалізували, наразі триває ліквідація.