Стан ФК "Олімпік" покинули ще двоє гравців

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КИЇВ. 16 червня.УНН. Представник Української Прем’єр-ліги продовжує терпіти кадрових втрат. З нового сезону за донеччан не будуть виступати півзахисник Володимир Доронін та оборонець Андрій Міщенко, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Обидві сторони прийняли рішення розірвати контракти з обопільної згоди. Доронін є вихованцем академії “Олімпіка”, з невеликою перервою виступав за донеччан з 2010 року. На його рахунку 82 матчі у футболці “олімпійців”, 48 з яких він провів у УПЛ.

Міщенко повернувся в “Олімпік” взимку, проте провів у складі “Олімпіка” тільки три матчі в чемпіонаті України.

Зауважимо, що раніше стан донеччан покинули наступні футболісти:Іван Брікнер, Артем Щедрий,Руслан Кисіль,Юрій Захарків та Йосіп Вуковіч.

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