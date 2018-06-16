Стан ФК "Олімпік" покинули ще двоє гравців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня.УНН. Представник Української Прем’єр-ліги продовжує терпіти кадрових втрат. З нового сезону за донеччан не будуть виступати півзахисник Володимир Доронін та оборонець Андрій Міщенко, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Обидві сторони прийняли рішення розірвати контракти з обопільної згоди. Доронін є вихованцем академії “Олімпіка”, з невеликою перервою виступав за донеччан з 2010 року. На його рахунку 82 матчі у футболці “олімпійців”, 48 з яких він провів у УПЛ.
Міщенко повернувся в “Олімпік” взимку, проте провів у складі “Олімпіка” тільки три матчі в чемпіонаті України.
Зауважимо, що раніше стан донеччан покинули наступні футболісти:Іван Брікнер, Артем Щедрий,Руслан Кисіль,Юрій Захарків та Йосіп Вуковіч.