Стало відомо, коли Apple представить дешевий iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Apple покаже iPhone SE 2 на конференції WWDC 2018, яка відбудеться з 4 по 8 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gurugadgets.
Пристрої з'являються в базі даних Євразійської Економічної Комісії приблизно за місяць до презентації. Заявки на реєстрацію нових моделей iPhone були подані вчора. Це означає, що презентація та запуск в продаж нових iPhone відбудеться в травні-червні. З огляду на те, що на початок червня у Apple запланована конференція розробників WWDC 2018, немає сумнівів в тому, що новинки будуть показані саме 4 червня.
Експерти впевнені в тому, що заплановані до презентації iPhone з номерами моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 і A2106 є саме iPhone SE другого покоління.
Китайський сайт QQ підтвердив інформацію по характеристиках: процесор A10, 2 Гбайт оперативної пам'яті і варіанти з 32 і 128 Гбайт флеш-пам'яті.
При цьому стверджується, що розмір екрану буде трохи більше - 4,2 дюйма, тобто має місце редизайн апарату. Буде збережена сенсорна механічна кнопка з дактилоскопічний сканером Touch ID. Нічого не повідомляється про появу бездротової зарядки, хоча більш ранні чутки вказували на повернення тильної скляної панелі для реалізації цієї можливості.
Як повідомляв УНН, після поновлення до iOS 11.3 деякі власники iPhone 8 і iPhone 8 Plus зіткнулися з тим, що екран їх смартфонів перестав реагувати на торкання. Проблеми торкнулася всіх, хто міняв дисплей в неавторизованном сервісному центрі.