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Стало відомо, хто судитиме матч "Динамо" - "Шахтар"

Стало відомо, хто судитиме матч "Динамо" - "Шахтар"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Комітети УАФ призначили офіційних осіб на матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги сезону-2019/2020, передає УНН

Центральний матч туру між "Динамо" і "Шахтарем" 4 липня розсудить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. На матчі працюватиме система VAR.

Ще одним матч із VAR у звітному турі пройде у Запоріжжі: між "Зорею" та "Олександрією". Його довірили обслуговувати Катерині Монзуль.

Поєдинок "Львів" - "Ворскла" судитиме бригада арбітрів на чолі з Юрієм Івановим.

Максим Козиряцький обслужить матч "Маріуполь" - "Карпати", якщо той таки відбудеться.

На гру "Десна" - "Колос" призначення отримав Ігор Пасхал, а Дмитро Кутаков стежитиме за дотриманням правил у матчі "Олімпік" - "Дніпро-1".

Як писав УНН, суддівство у матчі "Динамо" - "Колос" розкритикував колишній наставник біло-синіх Йожеф Сабо.

У "Колосі" тоді заявили, що помилки арбітра Бойка на користь їхніх суперників були не випадковістю, і взагалі "це не помилки, а наслідок". 

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