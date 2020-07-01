Стало известно, кто будет судить матч "Динамо" - "Шахтер"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 47900 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 65642 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111884 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120660 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123292 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161999 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119529 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149864 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104789 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102997 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Стало известно, кто будет судить матч "Динамо" - "Шахтер"

Стало известно, кто будет судить матч "Динамо" - "Шахтер"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020, передает УНН.

Центральный матч тура между "Динамо" и "Шахтером" 4 июля рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. На матче будет работать система VAR.

Еще одним матч с VAR в отчетном туре пройдет в Запорожье: между "Зарей" и "Александрией". Его доверили обслуживать Екатерине Монзуль.

Поединок "Львов" - "Ворскла" будет судить бригада арбитров во главе с Юрием Ивановым.

Максим Козыряцкий обслужит матч "Мариуполь" - "Карпаты", если тот таки состоится.

На игру "Десна" - "Колос" назначение получил Игорь Пасхал, а Дмитрий Кутаков будет следить за соблюдением правил в матче "Олимпик" - "Днепр-1".

Как писал УНН, судейство в матче "Динамо" - "Колос" раскритиковал бывший наставник бело-синих Йожеф Сабо.

В "Колосе" тогда заявили, что ошибки арбитра Бойко в пользу их соперников были не случайностью, и вообще "это не ошибки, а следствие".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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