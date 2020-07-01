Стало известно, кто будет судить матч "Динамо" - "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2019/2020, передает УНН.
Центральный матч тура между "Динамо" и "Шахтером" 4 июля рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. На матче будет работать система VAR.
Еще одним матч с VAR в отчетном туре пройдет в Запорожье: между "Зарей" и "Александрией". Его доверили обслуживать Екатерине Монзуль.
Поединок "Львов" - "Ворскла" будет судить бригада арбитров во главе с Юрием Ивановым.
Максим Козыряцкий обслужит матч "Мариуполь" - "Карпаты", если тот таки состоится.
На игру "Десна" - "Колос" назначение получил Игорь Пасхал, а Дмитрий Кутаков будет следить за соблюдением правил в матче "Олимпик" - "Днепр-1".
Как писал УНН, судейство в матче "Динамо" - "Колос" раскритиковал бывший наставник бело-синих Йожеф Сабо.
В "Колосе" тогда заявили, что ошибки арбитра Бойко в пользу их соперников были не случайностью, и вообще "это не ошибки, а следствие".