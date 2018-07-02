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Стало відомо ім'я нового президента Мексики

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Андрес Мануель Лопес Обрадор отримав упевнену перемогу на виборах президента Мексики. Згідно з попередніми даними ЦВК, на підтримку Обрадора проголосували 48 відсотків виборців, які взяли участь в голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Найближчий конкурент Обрадора - Рікардо Аная Кортес набрав 27 відсотків голосів.

За Хосе Антоніо Міда проголосувало 17 відсотків виборців, а Джеймі Родрігес Кальдерон набрав 6 відсотків голосів виборців.

Явка на виборах склала 62 відсотки.

Правом голосу в Мексиці користуються 89 мільйонів громадян.

Як повідомляв УНН, президентські і парламентські вибори, організовані в Мексиці в неділю, підійшли до кінця. Ділянки для голосування почали закриватися о 18:00 за місцевим часом (02:00 понеділка за Києвом).

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