Стало відомо ім'я нового президента Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Андрес Мануель Лопес Обрадор отримав упевнену перемогу на виборах президента Мексики. Згідно з попередніми даними ЦВК, на підтримку Обрадора проголосували 48 відсотків виборців, які взяли участь в голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Найближчий конкурент Обрадора - Рікардо Аная Кортес набрав 27 відсотків голосів.
За Хосе Антоніо Міда проголосувало 17 відсотків виборців, а Джеймі Родрігес Кальдерон набрав 6 відсотків голосів виборців.
Явка на виборах склала 62 відсотки.
Правом голосу в Мексиці користуються 89 мільйонів громадян.
Як повідомляв УНН, президентські і парламентські вибори, організовані в Мексиці в неділю, підійшли до кінця. Ділянки для голосування почали закриватися о 18:00 за місцевим часом (02:00 понеділка за Києвом).