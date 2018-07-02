Стало известно имя нового президента Мексики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Андрес Мануэль Лопес Обрадор одержал уверенную победу на выборах президента Мексики. Согласно предварительным данным ЦИК, в поддержку Обрадора проголосовали 48 процентов избирателей, принявших участие в голосование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Ближайший конкурент Обрадора - Рикардо Аная Кортес набрал 27 процентов голосов.
За Хосе Антонио Мида проголосовало 17 процентов избирателей, а Джейми Родригес Кальдерон набрал 6 процентов голосов избирателей.
Явка на выборах составила 62 процента.
Правом голоса в Мексике пользуются 89 миллионов граждан.
Как сообщал УНН, президентские и парламентские выборы, организованные в Мексике в воскресенье, подошли к концу. Участки для голосования начали закрываться в 18:00 по местному времени (02:00 понедельника по Киеву).