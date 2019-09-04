Стало відомо, чи будуть у МОЗ давати поради українцям, як це робила Супрун

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Новопризначений Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір зробити окремий блок інформування різними цікавими і важливими для наших громадян речами, які відповідають знанням, якими вона володіє. Про це Зоряна Скалецька сказала під час пресконференції у середу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде вона продовжувати традицію Уляна Супрун щодо порад українцям у Facebook, передає кореспондент УНН.

"Я теж маю багато чого розказати, і я більш ніж впевнена, що ми зробимо теж окремий блок інформування вас різними цікавими і важливими для наших громадян речами, які відповідають знанням, якими я володію", - сказала вона.

Водночас радник очільників МОЗ Дмитро Раінов зазначив, що очільникам МОЗ "зараз не до роз’яснень, а до політики".

"Але можливо, якщо ця рубрика буде цікава, досить непогана команда пресслужби міністерства, є сторінка міністерства, ми це можем продовжити, якщо буде на це запит", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я працюватиме над тим, щоб підвищити тривалість життя та народжуваність украінців.

Українські Національні Новини

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