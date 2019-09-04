Стало відомо, чи будуть у МОЗ давати поради українцям, як це робила Супрун

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Новопризначений Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір зробити окремий блок інформування різними цікавими і важливими для наших громадян речами, які відповідають знанням, якими вона володіє. Про це Зоряна Скалецька сказала під час пресконференції у середу, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде вона продовжувати традицію Уляна Супрун щодо порад українцям у Facebook, передає кореспондент УНН.