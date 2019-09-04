Стало известно, будут ли в Минздраве давать советы украинцам, как это делала Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Новоназначенный министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерен сделать отдельный блок информирования различными интересными и важными для наших граждан вещами, которые соответствуют знаниям, которыми она обладает. Об этом Зоряна Скалецкая сказала во время пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли она продолжать традицию Ульяны Супрун по советам украинцам в Facebook, передает корреспондент УНН.
"Я тоже имею много чего рассказать, и я более чем уверена, что мы сделаем тоже отдельный блок информирования вас разными интересными и важными для наших граждан вещами, которые соответствуют знаниям, которыми я владею", - сказала она.
В то же время советник руководителей МЗ Дмитрий Раинов отметил, что руководителям МЗ "сейчас не до разъяснений, а до политики".
"Но возможно, если эта рубрика будет интересна, достаточно неплохая команда прессслужбы министерства, есть страница министерства, мы это можем продолжить, если будет на это спрос", - добавил он.
Напомним, Министерство здравоохранения будет работать над тем, чтобы повысить продолжительность жизни и рождаемость украинцев.