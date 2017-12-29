Стала відома причина масштабної пожежі у Нью-Йорку, внаслідок якої загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Причиною масштабної пожежі в одному з житлових будинків у Нью-Йорку, в якій загинули 12 людей, став маленький хлопчик. Він грався з кухонною плитою, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Причиною пожежі в житловому будинку в Нью-Йорку 28 грудня, яка забрала життя 12-ти людей, стала гра дитини із кухонною плитою”, — повідомляє видання з посиланням на попередні дані слідства.
За даними представника управління пожежної охорони міста Деніела Нігро, трирічний хлопчик, якого залишили без нагляду на кухні у квартирі на першому поверсі будинку, грався з конфорками кухонної плити. Ця гра стала причиною трагедії.
Зазначено, що коли хлопчик почав кричати, його мати побачила, що кімната наповнена димом та вогнем і вибігла разом з ним та молодшим сином на вулицю, залишивши двері квартири відкритими. Полум’я сходами піднялося на верхні поверхи п’ятиповерхового будинку, заблокувавши вихід.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Нью-Йорку 12 людей загинули внаслідок пожежі в житловому будинку.